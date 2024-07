Concert de la quatorziÃ¨me masterclasse d’improvisation Ã  l’orgue Thierry Escaich

Collégiale Saint Pierre et Saint Paul de Saint-Donat sur l'Herbasse 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 04 75 45 15 32

Le concert de clôture de la quatorzième masterclasse internationale d’improvisation à l’orgue Thierry Escaich, récemment nommé titulaire à Notre Dame de Paris aura lieu à la Collégiale de Saint-Donat le vendredi 30 août à19h30. Entrée libre et gratuite.

Pour la quatorzième année, Bach en Drôme des Collines organise, sous l’impulsion du célèbre compositeur et organiste Thierry Escaich, une classe de maître qui réunit cette année une douzaine de jeunes organistes autour du grand orgue de la Collégiale de Saint-Donat.

Cette masterclasse reconnue à un niveau international, attire chaque année davantage de candidats, ceux-ci vont suivre du 26 au 30 août 2024 l’enseignement et pratiquer l’improvisation autour de Thierry Escaich, grande personnalité du monde de l’orgue qui vient tout récemment d’être nommé titulaire du grand orgue de Notre Dame de Paris.

