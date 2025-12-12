Concert

Concert de l’Avent

Concert avec Annie Leenhardt, orgue Magali Herrera, trompette Marion Gallea, soprano
?uvres de Bach, Cacilli, Haendel, Melani, Rutter, Corelli, Daquin, Gruber

Concert de l’Avent
Le 14/12/2025 16:00

1 Avenue Paul Laurens 26110 Nyons Tél. 06 31 54 73 45

Gratuit pour les visiteurs