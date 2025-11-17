Concert

Concert de l’Avent – Collégiale de Saint Donat

L’ensemble instrumentale de l’Herbasse et la chorale Croq’notes de Sarras et Albon présentent leur concert de l’avent ! Venez nombreux !

Le 29/12/2025 17:00
Gratuit pour les visiteurs