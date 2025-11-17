Concert de l’Avent / Noël baroque :
Pour soprano, viole de gambe, flûte à bec et clavecin.
Marine Beelen : Soprano
Martin Bauer : viole de gambe et à la flûte à bec
Yohann Recoules : clavecin.
Répertoire : compositeurs comme Bach, Schütz, Purcell, Corrette, Lalouette, Telemann, Poulenc, Kosma, Schubert, ou encore Bernstein
Concert de l’Avent – De Bach à Prévert
Une ode lumineuse et chaleureuse à l’enfance, au mystère de la nativité. Entre pièces baroques et airs des 19ème et 20ème siècles, on trouvera les compositeurs comme Bach, Schütz, Schubert, Purcell, Lalouette, Telemann, Poulenc, Kosma, ou encore Bernstein
1 place du Temple 26400 Crest Tél. 06 26 69 54 19
