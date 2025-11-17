Concert

Concert de l’Avent – De Bach à Prévert

Une ode lumineuse et chaleureuse à l’enfance, au mystère de la nativité. Entre pièces baroques et airs des 19ème et 20ème siècles, on trouvera les compositeurs comme Bach, Schütz, Schubert, Purcell, Lalouette, Telemann, Poulenc, Kosma, ou encore Bernstein

Le 02/12/2025 19:30

1 place du Temple 26400 Crest Tél. 06 26 69 54 19

Payant

Concert de l’Avent / Noël baroque :
Pour soprano, viole de gambe, flûte à bec et clavecin.
Marine Beelen : Soprano
Martin Bauer : viole de gambe et à la flûte à bec
Yohann Recoules : clavecin.
Répertoire : compositeurs comme Bach, Schütz, Purcell, Corrette, Lalouette, Telemann, Poulenc, Kosma, Schubert, ou encore Bernstein