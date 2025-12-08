Concert

Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla

Concert de l’Ensemble choral du tricastin : Misa Criolla de Ariel Ramirez

Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla
Le 20/12/2025 17:00

Rue Saint Sauveur 26230 Grignan Tél. 06 14 14 24 02

Contacter par mail
Payant

Concert de musique argentine