Comme à son habitude, l’association Appoggiature vous propose cet été un concert original, à ne pas manquer.
A l’issue d’une semaine de travail, une trentaine de choristes aguerris donneront un Stabat mater composé d’extraits de divers Stabat mater. On y entendra les compositeurs Francis Poulenc, Joseph Haydn, Roland de Lassus, Jean- Baptiste Pergolèse, Antonin Dvorak, Urmas Sisask, Gyorgy Orban, Karl Jenkins…reliés tous ensemble par le Stabat mater de Zoltan Kodaly.Une sorte de vitrail coloré et lumineux, un agencement qui respectera le fil du texte et où l’oreille et les sens se baladeront dans le temps et dans l’espace.
concert de l’ensemble éphémère Appoggiature
« Un Stabat mater, des compositeurs »
Ensemble vocal vocal éphémère D’appoggiature, direction Eliette Roche, piano, Marielle Covell
Place Chateauras 26220 Dieulefit Tél. 06 20 14 50 18
Comme à son habitude, l’association Appoggiature vous propose cet été un concert original, à ne pas manquer.