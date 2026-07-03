A l’issue d’une semaine de travail,une trentaine de choristes aguerris donneront un Stabat Mater composé d’extraits de différents Stabat mater.On y entendra les compositeurs Francis Poulenc, Joseph Haydn, Roland de Lassus,Jean- Baptiste Pergolèse, Antonin Dvorak, Urmas Sisask, Gyorgy Orban, Karl Jenkins…reliés tous ensemble par le Stabat mater de Zoltan Kodaly. Une sorte de vitrail coloré et lumineux, un agencement qui respectera le fil du texte, et où l’oreille et les sens se baladeront dans le temps et dans l’espace.
Concert de l’ensemble éphémère Appoggiature
« Un Stabat Mater, des compositeurs »
Concert articulé autour d’un texte unique, mis en musique par plusieurs compositeurs parmi tous ceux qui ont composé pour ce texte.
Direction Eliette Roche
Piano : Marielle Covell
ensemble vocal éphémère Appoggiature
temple 26220 Dieulefit Tél. 06 20 14 50 18