CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL LES OUATES

Polyphonies, compositions, arrangements, improvisations à la sauce Ouates dans un nouveau répertoire.

Le 12/10/2025 17:30

église 26400 Cobonne Tél. 04 75 25 25 00

Payant