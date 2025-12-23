Concert

Concert de l’Epiphanie « La bergeronnette » – Larnage

Venez profiter du concert de l’épiphanie « La Bergeronnette ». Goûter offert.

Le 04/01/2026 15:30

65 rue des Nobles 26600 Larnage

Gratuit pour les visiteurs