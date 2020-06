Concert de l’Orchestre de Chambre de la Drôme

En plein coeur du mois d’août, une invitation à virevolter sur des danses mises en musique par les compositeurs classiques, interprétées par l’OCD, orchestre de jeunes musiciens professionnels. ?uvres de Mozart, Puccini, Brahms et Dvorak.

Nouvel orchestre de jeunes musiciens professionnels unique en France, l’OCD porte un double projet de diffusion culturelle itinérante à l’échelle du département de la Drôme et d’insertion professionnelle des jeunes musiciens. Formé de jeunes talents issus des conservatoires supérieurs nationaux et européens, l’OCD agit avec passion et fraîcheur.

Direction musicale : Mathis Calzetta.