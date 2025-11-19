Concert

Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Jacquemart

L’Harmonie de Jaquemart organise son concert de Noël, à ne pas manquer.

Le 21/12/2025 15:00

quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 67 99 70 79

Gratuit pour les visiteurs