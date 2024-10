Concert de l’orchestre RÃ©sonances : Aldante

Formé au sein du département » Musique à l’image » du Conservatoire, ce jeune compositeur et arrangeur convoque le grand ensemble à vents dans son imaginaire créatif et coloré qui se veut aussi bien lyrique que rythmique. Placée sous le signe de la singularité, la deuxième partie de soirée voit l’orchestre Résonances convier sur scène l’ensemble Mandolines Estudiantina et sa cheffe Manon Rigal.

La cinquantaine de musiciens réunis fera alors revivre quelques pages célèbres et inoubliables du 7ème art pour un moment musical suspendu fort en émotions.