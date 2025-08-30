Cette artiste crée un univers poétique autour des chants traditionnels. Elle puise principalement son inspiration dans les répertoires de Turquie, de Grèce et de Bulgarie, incluant aussi des compositions personnelles.
Traversant les territoires dans la peau d’une rêveuse, elle parcourt ces traditions orales qui évoquent siècles après siècles la même humanité.
Elle accompagne les chants de sa harpe à leviers avec des arrangements créatifs, naviguant enter harmonisation et modalité, tout en laissant une grande place à l’accompagnement rythmique.
Lorsque les sons continus viennent à manquer, c’est la vielle à roue qui prend le relais, comme soutien au chant, ouvrant une porte ver d’autres couleurs et textures sonores.
Concert de Maëlle Duchemin
Organisé par le Centre du Patrimoine arménien de Valence. Concert sur réservation par mail ou par téléphone.
16, avenue Jean Moulin 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 22 57 91 07
