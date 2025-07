Concert de Matabiche – festival des Rencontres AdHoc au stade de foot de Mirabel et Blacons

Matabiche réveille pour vous quelques pépites de la soul et du rock, dans une orchestration cuivrée et chaleureuse. Des rythmes qui groovent, joués avec le coeur … Matabiche vous offre un moment de joyeuse énergie à partager, une pincée de résistance à la morosité, une dose de vintage et la fameuse recette du soul train.