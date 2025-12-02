Sous la direction de Julia Signovert, chanteuse lyrique (anciennement à Notre-Dame de Paris), la chorale Les voix de la ruche vous proposera un voyage musical autour de l’esprit de Noël.
Un rendez-vous chaleureux, ouvert à tous, pour célébrer la joie et le partage en cette période si spéciale.
Concert de Noël – Chorale de l’école Montessori
L’École Montessori Saint Jean Bosco est heureuse de vous inviter à un moment musical plein de douceur, de magie et de lumière.
Avenue Berthelot, 26100 Romans-sur-Isère
