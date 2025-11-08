Concert

Concert de Noël du Big Band

L’Harmonie Sainte Cécile donne un concert de Noël.

Le 13/12/2025 18:00

2 avenue Ville de Mindelheim 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 70 50 78

Payant