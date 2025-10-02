Ouvrons les festivités de Noël avec de belles gourmandises musicales composées par Mozart, comme cette délicieuse Sérénade en sol majeur KV 525 » Petite musique de nuit » (extraits)*, cette pimentée Symphonie n°25 en sol mineur KV (extraits) KV 183/173dB*, cette pétillante Symphonie n°29 en la majeur KV (extraits) KV 201/186a ou bien cet excellent Concerto pour flûte et harpe en do majeur KV 299/297c. Et là, aucun risque d’indigestion, car il faut le savoir : il n’y a jamais trop de Mozart !
Concert de Noël : Orchestre symphonique Allegro
L’Orchestre symphonique Allegro forme un effectif d’une quarantaine de musiciens, composé d’élèves de troisième cycle et d’étudiants en cycle d’orientation professionnelle (COP), soutenus selon les projets par quelques professeurs du Conservatoire.
