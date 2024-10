L’Orchestre symphonique « Allegro » forme un effectif d’une quarantaine de musiciens, composé d’élèves de troisième cycle et d’étudiants en Cycle d’Orientation Professionnelle (COP), soutenus selon les projets par quelques professeurs du Conservatoire.

Pour accueillir avec brio les fêtes de fin d’année, l’orchestre symphonique Allegro vous propose un programme entièrement consacré à Antonio Vivaldi, l’un des pères du concerto de soliste.

Si sur les 450 concertos qu’il a composés, près de la moitié sont dédiés au violon, instrument dont Vivaldi était un grand virtuose, c’est au travers des Concertos pour mandoline et guitare RV 532 en Sol Majeur, du Concerto pour deux trompettes RV 537 en Do Majeur, du Concerto pour 2 flûtes RV 533 en Do Majeur, ainsi que du mouvement L’hiver du Concerto des quatre saisons, que sera dévoilé lors de ce concert le génie du compositeur vénitien.

Orchestre symphonique Allegro

Direction : Didier Vadrot

Manon Rigal : mandoline

Stéphane Catauro : guitare

Marc Métifiot, Pierre-Alain Millot : trompette

Luna Dollat, Léna Mazeau : flûte

Marie Koyuki Vadrot : violon