Concert de Noël par Maxime Heintz

Les Amis de l’Orgue organisent un concert de Noël à la Collégiale Saint Barnard pour célèbre en musique ce 25 décembre.

Le 25/12/2025 16:30

3 place Maurice Faure 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 27 63 19 50

Gratuit pour les visiteurs