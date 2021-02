Concert de Pâques – Côté jardin

Apéro musical aux sons des airs de Bach, Haendel… Avec Emimlie Menard, soprano, Werner VAN MECHELEN, Baryton-basse et Catherine Sternis au piano Un moment incontournable pour tous ceux qui veulent chouchouter les yeux, les oreilles et les papilles !

Nos événements culturels et gastronomiques chez nous sont un incontournable pour tous ceux qui veulent chouchouter les yeux, les oreilles et les papilles.

Ceux-ci sont proposés sous diverses formes, visant toujours un niveau musical et culinaire absolument élevé. Et tout cela dans une ambiance exclusive, hospitalière et familiale.

Étant donné que ces événements sont vraiment très exclusifs, il est obligatoire de réserver à l’avance. Dans le formulaire de réservation, vous pouvez voir quand un événement est complet.

Si la météo nous oppose, nous déplacerons l’événement au lendemain si possible.

Au Programme :

11h30: Verre de bienvenue

12h00: Récital d’environ 50 minutes

12h50: Apéritif avec amuses lors d’une agréable conversation avec les invités et les artistes

14h30: Fin