Concert

Concert de piano de Catherine Sarasin

Au programme des oeuvres Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.
Concert suivi du verre de l’amitié en présence de l’artiste.

Le 20/09/2025 19:00

349 Chemin de Fontatière 26110 Piégon Tél. 04 75 27 10 43

Payant