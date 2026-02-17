Concert de polyphonies corses

Composée de Jean-Bernard Poli, Jean-Jacques Ottaviani, Philippe Caviglioli, et François Mozziconacci, cette formation réunit des artistes venant à la fois de groupes prestigieux (Canta u populu corsu, Caramusa…) et du monde lyrique, animés par le désir d’effectuer un retour aux sources du chant polyphonique, épuré et authentique.

In’Cantu se veut une passerelle dans la transmission de la tradition polyphonique pour le public insulaire, mais aussi, le témoin de la vitalité de la culture corse pour un auditoire venant d’autres horizons.

Son répertoire est constitué exclusivement de chants exécutés à » cappella » et comprend aussi bien des chants sacrés (messes de Sermanu, Rusiu, Sartène …) que profanes (paghjelle, madrigali, terzetti…), alternant des airs très anciens et des incursions dans des créations contemporaines.

Ce tour de chant, se déclinant comme un voyage à travers les époques et les villages de corse, est servi par des voix d’une grande richesse harmonique et mélodique.