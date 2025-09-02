Concert de Radio Clash et DJ Set La Gamine

AU PROGRAMME :
Petite restauration & buvette maison
Concert de Radio Clash : des reprises de The Clash pour réveiller le·la punk qui sommeille en vous
DJ set de La Gamine : une claque techno qui va faire vibrer vos baskets !
Venez danser, chanter, pogoter, trinquer, ou juste vous caler tranquille avec un bon verre et mater le show !
Vous avez entendu la rumeur ?
Radio Clash & La Gamine débarquent au Chalulu’ pour une soirée qui sent bon le rock, le punk, le funk et la techno !
301, Côte Simon 26730 La Baume-d'Hostun
