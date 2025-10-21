Une poésie sombre teintée d’engagements humains, sociaux, politiques, de sujets sensibles, de vécus personnels et de tourments entêtants.
Accompagné, sur scène, de ses deux collègues et amis, Horizon Zéro, aux platines, et Téty, aux backs, Rimé viendra présenter son nouvel album « J’aurais voulu être un art triste » le samedi 11 octobre à L’HYDRE – Lieux associatif à Crest (26).
Téty et Horizon Zéro profiteront également de ce moment pour présenter quelques titres de leurs derniers projets respectifs, » La Plimo » et » 001 « .
Concert de rap: Rimé/Téty/H.Z à l’Hydre
Cicatrices créatrices. Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur à la plume mélancoliquement engagée.
1 rue de la république 26400 Crest
Une poésie sombre teintée d’engagements humains, sociaux, politiques, de sujets sensibles, de vécus personnels et de tourments entêtants.