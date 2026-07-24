Concert
Concert de Reta Kazarian
Concert de La Bande à Réta intitulé « Mozart en folie »
Le 20/08/2026 20:30 Informations complémentaires
7 Place de l'Eglise 26110 Mirabel-aux-Baronnies Tél. 04 75 26 02 82
Gratuit pour les visiteurs
Concert de La Bande à Réta intitulé « Mozart en folie »
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