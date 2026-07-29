Une soirée concert ouverte à tous avec le groupe » Multi-Rock » Onya-Band. Guillaume, Jean-Luc, Jeremy etStéphane vous feront passer un bon moment à travers des compositions originales et des reprises variées de tous styles de rock (The Clash, Pink floyd, Eurythmics, Clapton, ZZ Top, …) qui ont comme point commun de vous faire taper du pied et secouer la tête dans la bonne humeur.
Concert
Concert de Rock : « Onya-Band »
Concert Rock avec Onya Band et L’Stella au Camping Le Grand Cerf. Entrée gratuite, restauration sur place.
Le 07/08/2026 20:00 Informations complémentaires
3 Imp. du Grand Cerf 26530 Le Grand-Serre Tél. 04 75 68 86 14
Gratuit pour les visiteurs