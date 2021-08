Concert de Samba

A l’image du Brésil -et des voisins- Samba pros Vizinhos est la savoureuse rencontre de personnalités d’horizons divers et variés.

Fidèle à l’orchestration des traditionnelles roda de samba, l’équipe est accompagnée des indispensables tamburin, surdo, guitare pandeiro et cavaquinho, sans oublier la joyeuse harmonisation de toutes ses cordes vocales pour reprendre en coeur les airs d’Adoniran Barbosa, Noel Rosa, João Nogueira, Luiz gonzaga ou encore Fundo de Quintal! Samba, Forro, baiao, xote, syncope et convivialité, une invitation à la danse et à la bonne humeur!