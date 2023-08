Concert de Samuel Isoard – Chanson française

Après avoir écumé pendant de nombreuses années les scènes françaises et sud-américaines en tant que guitariste side-man, Samuel Isoard revêt désormais le costume de chanteur (toujours guitariste) pour vous interpréter ses chansons.

Celles-ci s’inspirent largement de ses diverses pérégrinations musicales : les harmonies et rythmes qui les portent sont ainsi teintés de folk, de jazz, de blues et de bossa nova.

Quant aux textes, on reconnaîtra sûrement l’influence de Nougaro, Gainsbourg ou encore Dick Annegarn. Ils naviguent entre introspections tendrement lapidaires et espoirs désenchantés… tout ça dans la bonne humeur évidemment !

Il est épaulé par une magnifique guitare qui surgit parfois par-dessus les mots pour s’exprimer dans de fières envolées acrobatiques…