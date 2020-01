Chez les Toulousains de SLIFT, il est souvent question de planètes, d’exploration spatiale, de guitares fuzz et de rythmes hypnotiques.

SLIFT

Inspiré par un demi-siècle de krautrock, de rock garage psychédélique et de space rock, cet énergique trio aux idées futuristes propose une musique frénétique qui aime prendre des détours sinueux, et emporter

avec lui l’auditeur dans la stratosphère et au-delà.

En 2020, SLIFT fait descendre les Titans sur la Terre avec leur nouvel album » UMMON « .

DON GLOW

Transe psychédélique, blues vaudou, rock fiévreux se mélangent dans un cocktail explosif de riff puissant et électrisant.