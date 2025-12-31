Concert de Sonia Wieder-Atherton : violoncelle

LUX a eu le plaisir d’accueillir en 2024, Sonia Wieder-Atherton, virtuose violoncelliste, interprète d’un large répertoire, et dotée d’une grande imagination qu’elle met au service de ses projets.

» Se souvenir pour transmettre, coûte que coûte. Les chants juifs par lesquels je vais commencer le concert sont autant de prières que de danses ou de conversations. » Chaque moment de la vie a sa mélodie « , disait le Baal Shem Tov. Puis Les mots sont allés de Berio. Cette oeuvre de 4 minutes nous fait voyager du souffle au son, du son aux mots, et des mots au récit. Et enfin deux oeuvres en miroir que deux siècles séparent, deux oeuvres construites en une succession de danses ou de chants, deux oeuvres qui chacune à sa manière raconte le monde. Bach et Britten. »

? Cycle de chants juifs liturgiques (arrangements Sonia Wieder-Atherton)

? Luciano Berio, Les Mots sont allés (1978)

? Benjamin Britten, Suite pour violoncelle no 3 en ut mineur op. 87

? J-S Bach, Suite pour violoncelle no 5 en do mineur BWV 1011

Bach, Cassadó, Britten. Trois oeuvres que 3 siècles séparent, mais qui se font écho à travers les danses, les chants et les mélodies populaires. Toutes trois par leur invention et leur modernité ont fait évoluer l’écriture pour violoncelle.

En collaboration avec la Licra, le CPA et le Mémorial des enfants d’Izieu