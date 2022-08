Concert de Sortie de Résidence – Le Jardin Imaginaire

Dans cet ancien monastère de l’ordre des Antonins qui possédaient le « savoir des plantes », il pose un regard artistique sur notre rapport au végétal et plus largement à la composition musicale au sein de la nature.

Il invite pour l’occasion au coeur du jardin et dans différents lieux du monastère Michel Godard, joueur de serpent (ancêtre du tuba) et Ihab Radwan au Oud.

Tout public.