Le violoncelliste allemand Stephan Schrader y interprètera un programme unique mêlant les célèbres suites pour violoncelle seul de JS Bach et des improvisations libres, créées spontanément en résonnance avec le moment et le lieu. Artiste reconnu pour son jeu expressif et sa capacité à dialoguer avec l’instant, Stephan Schrader invite le public à un voyage musical à la fois intime et vibrant.
Chacun pourra, à l’issue du concert, soutenir les actions de l’association pour la préservation de l’église Notre Dame de Beauvert.
Concert de soutien à l’église Notre Dame de Beauvert
En raison de la fermeture temporaire de l’église de Sainte Jalle, l’évènement aura lieu à l’église St Laurent de Bellecombe Tarendol.
