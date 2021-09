Concert de tango: Quinteto Respiro

dans le cadre du festival Itinérance(s), le Quintet Respiro nous invite à la découverte du répertoire moderne et contemporain du Tango argentin.

Dans un programme centré autour des deux figures, Piazzola et Beytelmann, il nous propose un projet inédit et original qui témoigne de l’incroyable richesse de cette musique d’essence traditionnelle et populaire en perpétuel renouvellement (concert proposé en remplacement du duo Graziano / Forni, annulé en raison de la crise sanitaire). Entrée libre, réservation au conservatoire ; passe sanitaire exigé pour les personnes majeures.