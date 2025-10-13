Concert de Théo Didier & le Roulotte Orchestra – Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité !

Le samedi 8 novembre 2025, on fête les 80 ans du Secours Populaire Français à Bourg de Péage avec Théo Didier en concert ! Notre ami Delacroix (Monsieur Jules) viendra également présenter des extraits de son 1er One Man Slam « Tout ce que j’ai tu ».

Le concert sera aussi enregistré, donc on compte sur vous pour remplir la salle et vite réserver les 250 places disponibles.

Théo Didier est un auteur-compositeur-interprète originaire de Jaillans, dans la Drôme, en France. Il est connu pour sa musique ancrée dans la chanson française, souvent festive et alternative, qu’il développe tant en solo qu’au sein de collaborations artistiques. Son répertoire se caractérise par des compositions acoustiques et engagées, mêlant influences traditionnelles et contemporaines.

Didier a débuté sa carrière en se produisant avec le Roulotte Orchestra, un groupe avec lequel il crée des chansons dynamiques et festives, explorant des thèmes variés comme l’engagement social et la joie collective. En 2017, il a sorti son premier album solo éponyme, qui met en avant un style acoustique et intimiste, renforçant sa présence sur la scène musicale française.

Au fil des années, Théo Didier s’est produit lors de divers concerts et événements culturels, notamment dans des formats acoustiques ou en formation orchestrale, contribuant à des programmations locales et régionales. Sa discographie et ses performances continuent de refléter une approche artistique accessible et collaborative, favorisant les échanges avec le public.