Concert : Dead Myth

DEAD MYTH

Rock, Psyché, Post-Punk. Le Havre / Paris

Lauréat de la première édition du dispositif d’accompagnement » Starter » par Art en Sort (76), le groupe Dead Myth voit le jour début 2018 lorsqu’ils sortent leurs deux premiers titres « Boundary » & « Love Awaits ». Installé entre Le Havre et Paris, Le trio originaire de Normandie travaille d’abord des sons à la frontière du Post Punk et du Garage Psyché, et plus récemment aux tendances pop. Ils ont partagé l’affiche avec L.A Witch, puis ont joué avec le groupe Slift lors de la première édition du festival » Foul Weather » (76). Dead Myth dispose désormais du soutien de la SMAC Havraise Le Tetris et sort sur le Label Parisien Le Cèpe Records son premier EP « #1 » le 22.05.20 au format K7 et digital.

??FACEBOOK: https://www.facebook.com/Deadmyth666/

??INSTA: https://www.instagram.com/dead_myth_

??SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/6KSJGowqCABXcXI9bmGVFC…

??BANDCAMP: https://deadmyth.bandcamp.com/

??VIDÉOS: https://www.youtube.com/watch?v=rrFkjkomdXs…

————————————

CB & gentils prix au Bar!

————————————

? DEAD MYTH

? SAM 25 SEPT ? Gratuit ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE