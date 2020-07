Concert Denis Gaud et son orchestre

Ces trois musiciens par l’entremise de leurs voix, guitares, contrebassine et percuterie…façon guinguette, kidnappent et malmènent allègrement la chanson française et internationale. Usant de quelques arrangements nigauds, voilà que la magie opère et séduit, tant l’octogénaire, le rasta-man, la poupée gonflée,le costard cravate, que le sans papiers et autres terriens !