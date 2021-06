Concert : Des fourmis dans les mains, la tournée sous les étoiles

Le groupe Des fourmis dans les mains se rendent à Allex et transmettront leur énergie musicale !

On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs. Des musiciens libres. Qu’ils sont cadrés sans cadres, décalés sans cale. Fous même parfois ! Qu’ils sont osés, originaux, déconcertant, poètes, mélangeurs, lyriques, atypiques. Parfois même le public pleure, pendant et après, puis finalement se console en sortant, en se parlant. C’est un groupe qui ressemble à une cour d’école. Des bavards aiguisés. Des musiciens qui ne veulent pas dormir. Alors ils frappent, cognent, crient, chantent et déjantent leurs instruments. Ils frôlent de près ce qu’on appelle la liberté musicale