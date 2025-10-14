Concert des Maloni Fipagi

Concert solidaire de Polyphonies corses et du monde, par le groupe Maloni Fipagi, au profit du groupe « Migrations » de la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Depuis 2ans, un groupe de Bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux, mène, avec la structure Drôme Ardèche, un projet de suivi des oiseaux et d’animations, de mi Février à mi Avril, sur le site de migrations prénuptiales de Pierre Aiguille (à Crozes Hermitage 26).

Un concert est organisé pour contribuer au financement de ce projet,

le samedi 25 Octobre 2025 à 20h à Larnage.

Le groupe Maloni Fipagi, né en 2010, est composé de 6 compères de la Drôme- Nord. Avec environ 200 concerts en Drôme-Ardèche et autour, ils font résonner les chants polyphoniques corses et du monde, dans les belles acoustiques de la Région.

Le plus souvent A capella, avec quelques incursions de guitare, harmonica, ou » d’un merle siffleur « , ils alternent mélodies langoureuses ou chansons rythmées, odes poétiques, chants militants ou d’espoir, hymnes à

la Corse ou chants du Monde, chants sacrés ou profanes.

Leur devise: procurer de l’émotion, en se faisant plaisir et sans se prendre au sérieux !