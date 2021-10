Concert – Des mots dans l’air

Samantha Guerry, accordéoniste et chanteuse aux côtés de Vincent Landelle, contrebassiste et chanteur sont deux musiciens complices.

Ils constituent le duo des « Gaspards » et s’amusent à chercher une sonorité originale en explorant le son de leurs instruments acoustiques.

Les Gaspards posent de nouvelles couleurs avec ces compositions et défendent un côté minimaliste. Les chansons aux sons élégants sont inspirées d’un swing brut, d’une chanson française des bistrots, d’un tango sensuel.

Les musiciens dressent des portraits de vies contemporaines sous forme d’instantanés au hasard des rues. Ils peignent le rapport entre les gens, la manière de vivre ensemble et les

situations absurdes rencontrées dans la vie quotidienne.

Ils colportent toutes ces histoires en musique avec beaucoup de générosité et de sensibilité. Les Gaspards osent le mélange et invitent le public à savourer cette parenthèse musicale.