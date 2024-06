Concert des Oiseaux de Trottoir

Les Oiseaux de trottoir, orchestre chansonnier cyclo-itinérant, c’est aujourd’hui un collectif de 150 musicien.ne.s pros et amateurs, de tous les horizons, à vocation artistique, et voyageuse. Nous nous déplaçons à vélo lors de nos tournées, un peu partout en France, pour répandre une musique riche de nos diversités, pour tous.tes, partout et par tous.

Nous avons créé l’orchestre il y a 3 ans, en réaction à la claustrophobie culturelle de l’année Covid, et avons déjà à notre actif une vingtaine de tournées et des centaines de concerts dans tous les contextes : urbain ou rural, marché, concerts sur scènes ou de salon, pleine nature, festivals, bars et autres lieux associatifs.

Fidèles à notre philosophie d’une musique pour toustes, par toustes et partout, nous composons nos chansons. Mais aussi, nous réinterprétons et arrangeons et des chansons de styles très variés, allant de Eminem à Georges Brassens, en passant de Johnny Cash à Mano Solo, de la Berceuse à la musique des Balkans,… Notre musique orchestrale est riche, surprenante, dansante, parfois drôle, souvent émouvante. Beaucoup de publics, générations mélangées, se retrouvent dans notre répertoire. La fête est belle avec Les Oiseaux de Trottoir.