Concert des orchestres du conservatoire du Tricastin

Le conservatoire du Tricastin a pour mission de proposer un enseignement artistique de qualité, mais aussi de collaborer au développement de l’éducation artistique et culturelle, et d’être à l’échelle de son territoire un acteur culturel de création et de diffusion. C’est dans ce cadre que nous sommes heureux de vous

inviter à notre concert des orchestres. Vous pourrez entendre les ateliers, les ensembles et les orchestres du

conservatoire qui rassemblent des élèves de tout âge et leurs enseignants. Nous vous proposerons un programme riche, varié et accessible à tous qui vous fera voyager au gré des musiques d’hier et d’aujourd’hui.