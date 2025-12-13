Concert

Concert des Rois

Concert des Rois de « Cantiamo Insieme », choeur de l’association Avanti Nyons-Manciano. Avec les enfants de la maîtrise du conservatoire de Carpentras, Lise-Eléonore Ravot (Direction) et Joachim Gruère (piano).

Le 16/01/2026 19:30
Gratuit pour les visiteurs