Concert : Des Sorcières comme les autres

Chanteuse, autrice et compositrice, Anne Sylvestre a inspiré et encouragé de nombreuses artistes de la scène actuelle.

Par son verbe et ses positions, elle a dessiné de nouvelles rives féminines, élargissant l’horizon de la chanson francophone pour lui donner ses lettres plurielles, originales et insolentes. Cette création, mêlant son répertoire à celui de ces cinq autrices, interprètes et compositrices, se fait le reflet de ce qu’Anne Sylvestre a su leur insuffler.

De la tendresse à la force, la rencontre de ces univers fait résonner son chant au creux de leurs rimes et les réunis quelque part entre ses bras, en frangines.

Un voeu de tendresse et d’invention.