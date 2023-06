Concert dessiné – Cie Forme – Ah ! Les Voyages

Tout public, à partir de 6 ans 45 min Une histoire de voyage racontée en dessin direct, en musique électronique et en projection vidéo.

Ah ! Les voyages est l’interprétation pour la scène d’un album jeunesse éponyme écrit et dessiné par Marie Caudry, paru aux éditions Thierry Magnier. Pénélope est un chat humanisé, habillé et debout sur ses pieds. Elle habite avec Philéas, son chat. Elle décide de partir faire le tour du monde. Philéas aurait préféré rester chez eux. Il l’accompagne cependant, mais refuse de sortir des chambres d’hôtel et de sa valise de transport.