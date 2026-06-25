Concert
Concert d’été
Concert d’été avec la chorale Les Copains d’Abord et le groupe de chants corses Maloni Fipagi.
Le 28/06/2026 18:00 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs
Concert d’été avec la chorale Les Copains d’Abord et le groupe de chants corses Maloni Fipagi.
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