Concert : Deuzel et Safiko

Biographie du groupe Deuzel :

Originaire de la vallée du Rhône, Deuzel est un duo formé en 2019 par deux amis, Martin et Mathis, partageant le même goût pour jouer avec les mots et les sons, dans un esprit positif et avec une pointe d’humour. Les instrumentales sont composées par Martin avec des interventions d’amis musiciens, et les textes sont co-écrits par les 2 chanteurs. Influencés par un large spectre d’artistes hip-hop essentiellement francophones, ils délivrent une musique variée mélangeant des sons acoustiques et électroniques, des parties rappées et des parties chantées. Ils ont sorti leur premier EP » Faire de son mieux » en septembre 2019.

Biographie du Groupe SAKIFO :

Issu du pied du Vercors et baignant dans la chanson française et le rock festif, SAKIFO exploite les rimes en « tweed » et les 4 accords magiques.