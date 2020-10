Concert Divine Shade

C’est la bande son d’une marche solitaire dans un sous-bois sombre.

Entre battements organiques et machines presque humaines.

Apparu il y a seulement quelques années sur le paysage musical Lyonnais, Divine Shade est un trio Rock/Électro à géométrie variable. Une combinaison de styles et d’influences s’inspirant de la culture Cold Wave avec une pointe de musique Indus.

Après un premier EP » From The Sky » paru en 2014, Divine Shade a été agréablement bien reçu par le public ainsi que les critiques spécialisées. Enrichissant constamment son identité de manière autonome, le groupe a aussi été accompagné par la SMAC Les Abattoirs de Bourgoin-Jailleu (2014 à 2016).

Depuis, Divine Shade poursuit son exploration sonore et graphique avec de nouveaux projets musicaux