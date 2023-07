Concert : Dj Antü

Depuis plus de 17ans Il puise dans les répertoires de groupes émergents et indépendants, qu’il mêle à ses compositions personnelles pour nous livrer une musique inédite et entraînante.

Son travail se nourrit aussi des traditions musicales andines et amazoniennes, des esclaves arrachés à l’Afrique, et de cinq siècles d’influences ibériques..

Autant de folklores qui continuent de vivre et de se transformer, et que DJ Antü n’hésite pas à mâtiner de sonorités balkaniques, gitanes ou mandingues.

Pour tous ceux qui se refusent à choisir entre le balancement des hanches et réveil des consciences. De quoi vous remuer intégralement et enflammer votre soirée à ? !