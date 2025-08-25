Concert

Concert DJ Fabio Zeller – Etoile Park 26

DJ Fabio Zeller nous embarque dans son univers et ca promet une chaude soirée d’été. Restauration sur place.

Le 28/08/2025 19:00

Base naturelle, Ile de Chez 26800 Étoile-sur-Rhône Tél. 07 83 15 44 81

Payant