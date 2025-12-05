Concert

Concert d’orgue des Rameaux

Concert choeur et orgue.
Atelier Choral : Elisabeth de Mestral, direction et Hugues Laurent, organiste.

Le 29/03/2026 17:00

6 Cour Saint Ruf 26000 Valence

Gratuit pour les visiteurs